Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере 670 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили более 30 единиц тяжелой техники и 32 дрона различных типов.

Потери РФ в войне на 20 мая 2023 года:

личного состава — около 202 430 (+670) человек ликвидировано,

танков — 3781 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,

артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,

РСЗО — 564 ед,

средств ПВО — 325 (+6) ед,

самолетов — 308 ед,

вертолетов — 294 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2801 (+32) ед,

крылатых ракет — 1011,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,

специальной техники — 423 (+4) ед.

Ночью 20 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 20 ударных беспилотников Shahed-136/131, которые враг запустил по Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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