Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере 670 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши воины уничтожили более 30 единиц тяжелой техники и 32 дрона различных типов.
Потери РФ в войне на 20 мая 2023 года:
- личного состава — около 202 430 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3781 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,
- РСЗО — 564 ед,
- средств ПВО — 325 (+6) ед,
- самолетов — 308 ед,
- вертолетов — 294 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2801 (+32) ед,
- крылатых ракет — 1011,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,
- специальной техники — 423 (+4) ед.
Ночью 20 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 20 ударных беспилотников Shahed-136/131, которые враг запустил по Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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