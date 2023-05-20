Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере 670 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили более 30 единиц тяжелой техники и 32 дрона различных типов.

Потери РФ в войне на 20 мая 2023 года:

  • личного состава — около 202 430 (+670) человек ликвидировано,
  • танков — 3781 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,
  • РСЗО — 564 ед,
  • средств ПВО — 325 (+6) ед,
  • самолетов — 308 ед,
  • вертолетов — 294 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2801 (+32) ед,
  • крылатых ракет — 1011,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,
  • специальной техники — 423 (+4) ед.

Ночью 20 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 20 ударных беспилотников Shahed-136/131, которые враг запустил по Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Байден после встречи с Зеленским объявит о новом пакете помощи Украине — Politico
Джо Байден
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 20.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Ночная атака на Украину: силы ПВО уничтожили 20 дронов-камикадзе Shahed
дрон Shahed Герань-2
На Херсонщине оккупанты угрожают выселять украинцев за отказ от паспорта РФ
російські окупанти
Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны
пожежа в Києві
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь