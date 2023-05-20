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На Луганщине захватчики оккупировали больницы и отказывают гражданским в медпомощи — Генштаб

На Луганщине захватчики оккупировали больницы и отказывают гражданским в медпомощи — Генштаб
Фото: Getty Images

Оккупанты продолжают использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Так, верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения захватчики превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение.

— В настоящее время в медицинском учреждении на лечении находятся около 100 российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести. Это число является пиком возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг. В то же время медпомощь гражданскому населению со стороны персонала военного госпиталя не предоставляется, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганске “власть” из-за увеличения погибших настаивает на кремации военных.

Война в Украине, Луганская область, Російська агресія
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