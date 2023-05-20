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РФ трудно на фронте, поэтому смещает акценты на политику: Маляр объяснила вбросы о выборах

Ганна Маляр

На фоне обострения ситуации на фронте российская пропаганда всегда начинает использовать один из ключевых информационных приемов — смещать акценты с войны на политику, как в случае с навязыванием сейчас дискуссии о предстоящих президентских выборах.

— Чем сложнее им на фронте с нами воевать, тем больше они вбрасывают информации о наших будущих выборах, о вероятных кандидатах в президенты, о политических амбициях и комбинациях, — объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, цель таких вбросов — разъединение общества и подрыв доверия к решениям президента и командования ВСУ.

— Как враг это делает? Через сознательное смещение акцентов относительно верховного главнокомандующего с военных на политические. Например, когда оборонные решения подаются как якобы политически мотивированные, — добавила она.

Чтобы не попасть в ловушку вражеских манипуляций, Маляр говорит, что просто надо четко понимать: во время войны президент — это прежде всего высший руководитель ВСУ, поэтому обсуждать его персону только в политическом контексте просто некорректно.

— Среди военных такими вбросами подорвать доверие не получается, потому что у военных верховный главнокомандующий пользуется безоговорочным авторитетом…А вот в гражданском обществе стоит на время войны отделить и не смешивать политику с чисто военными задачами, которые решает сегодня верховный главнокомандующий, — отметила Маляр.

Перед этим Анна Маляр объяснила, зачем российские пропагандисты в последнее время распространяют фейковые новости о якобы гибели нашего командования.

Речь идет о командующем Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майоре Игоре Танцюре, командующем Сухопутными войсками Александре Сырском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

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Фото: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія, Российская пропаганда
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Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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