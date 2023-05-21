Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг
Россия вдвое увеличила количество подводных ракетоносителей в Черном море. Теперь на боевом дежурстве находится 2 подводных ракетоносителя, которые снаряжены 8 Калибрами.
Об этом в Telegram сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
— Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью! – отметил он.
Также Назаров напомнил, что во время работы ПВО важно находиться в безопасных местах, не фиксировать и не освещать то, что сориентирует врага.
Фото: Минобороны России
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