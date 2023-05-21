Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг

Кораблі РФ

Россия вдвое увеличила количество подводных ракетоносителей в Черном море. Теперь на боевом дежурстве находится 2 подводных ракетоносителя, которые снаряжены 8 Калибрами.

Об этом в Telegram сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также
Гуменюк рассказала, почему россияне стали чаще бить по глубокому тылу
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг

— Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью! – отметил он.

Также Назаров напомнил, что во время работы ПВО важно находиться в безопасных местах, не фиксировать и не освещать то, что сориентирует врага.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Кораблі, Російська агресія, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Когда будут истребители, Украина выиграет эту войну: Игнат объяснил важность F-16
F-16
Вагнер разбито: Череватый прокомментировал заявления Пригожина о “выходе” из Бахмута
Бахмут, Череватий
Взрывы в Днепре и обстрел Торецка: что происходит на 452-й день войны
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг
Оккупанты распространили фейк об “исчезновении Залужного” на фоне напряжения в Бахмуте – Маляр
Валерій Залужний
Помогают РФ обходить санкции: в Еврокомиссии анонсировали ограничения против 90 компаний
Урсула фон дер Ляєн
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море — Ок Юг
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь