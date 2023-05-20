Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк

Россия тратит больше ракет, чем может производить. Кроме того, есть страны, которые, говоря о “мире”, ищут возможности параллельно обеспечить Москву необходимым для производства ракет.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, одиннадцатый пакет санкций ЕС должен заблокировать возможность России обходить прошлые ограничения по технологическому продукту.

Он добавил, что до сих пор есть страны, которые помогают агрессору доставать необходимое для производства новых ракет. Страны, которые периодически цинично и лицемерно говорят слово “мир”, ищут возможность обеспечить врага посредничеством по покупке различных технологий или продуктов двойного назначения.

— У нас есть рабочая группа при Офисе президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом санкций, которые уже введены, и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, которые изучают дополнительную возможность России обходить санкции, — рассказал он.

Россия и в дальнейшем производит ракеты, но, по словам Подоляка, это делается в совершенно другом количестве, чем то, что было раньше. Это связано с тем, что враг больше тратит, чем может производить.

Подоляк подчеркнул, что у России нет неограниченных ресурсов и у нее огромные проблемы с этим. Потому что страны постепенно отказываются давать возможность закупать через них различные продукты.

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно способна выпускать до 25 крылатых ракет Калибр, около 35 крылатых ракет Х-101 и две аэробаллистические ракеты Кинжал.

Источник : 24 канал

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