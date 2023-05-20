Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНИАН

Россия тратит больше ракет, чем может производить. Кроме того, есть страны, которые, говоря о “мире”, ищут возможности параллельно обеспечить Москву необходимым для производства ракет.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, одиннадцатый пакет санкций ЕС должен заблокировать возможность России обходить прошлые ограничения по технологическому продукту.

Он добавил, что до сих пор есть страны, которые помогают агрессору доставать необходимое для производства новых ракет. Страны, которые периодически цинично и лицемерно говорят слово “мир”, ищут возможность обеспечить врага посредничеством по покупке различных технологий или продуктов двойного назначения.

— У нас есть рабочая группа при Офисе президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом санкций, которые уже введены, и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, которые изучают дополнительную возможность России обходить санкции, — рассказал он.

Россия и в дальнейшем производит ракеты, но, по словам Подоляка, это делается в совершенно другом количестве, чем то, что было раньше. Это связано с тем, что враг больше тратит, чем может производить.

Подоляк подчеркнул, что у России нет неограниченных ресурсов и у нее огромные проблемы с этим. Потому что страны постепенно отказываются давать возможность закупать через них различные продукты.

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно способна выпускать до 25 крылатых ракет Калибр, около 35 крылатых ракет Х-101 и две аэробаллистические ракеты Кинжал.

Читайте также
Нельзя недооценивать: Гуменюк об изготовленных новых российских ракетах
Наталія Гуменюк

Источник: 24 канал
Война в Украине, Михаил Подоляк, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Напуганные “бавовной” оккупанты вывозят технику из Мариуполя в Новоазовск
Маріуполь порт
Впервые с начала войны: Зеленский встретился с премьером Индии на полях саммита G7
Зеленський з Нарендрою Моді
Под Бахмутом за сутки уничтожены 13 складов с БК: испытывает ли РФ снарядный голод
Снаряди, боєприпаси
Непоколебимая поддержка Украины: лидеры G7 приняли совместное коммюнике
саміт G7 у Японії
Командовал захватом Харьковщины: СБУ объявила о подозрении российскому генералу Рузинскому
Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Есть страны, которые помогают РФ доставать необходимое для производства новых ракет — Подоляк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь