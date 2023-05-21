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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Звучит воздушная тревога: в Харькове слышны взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях! – сообщил он.

Есть ли пострадавшие и разрушения пока неизвестно.

Напомним, что днем 18 мая на Харьковщине прогремел взрыв. В результате ракетного удара по Циркунам погиб 52-летний житель. Еще двух мужчин госпитализировали с ранениями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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