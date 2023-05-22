Нуждается в проверкеВалентина Чорна, редактор ленты
На Днепропетровщине слышны взрывы, сообщают о запуске вражеских БПЛА
Вечером 21 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Громко было в Павлограде. Вероятно, сработали силы противовоздушной обороны.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, российские оккупанты запустили беспилотники в направлении Днепропетровщины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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