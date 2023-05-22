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На Днепропетровщине слышны взрывы, сообщают о запуске вражеских БПЛА

На Днепропетровщине слышны взрывы, сообщают о запуске вражеских БПЛА
Фото: Getty Images

Вечером 21 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Громко было в Павлограде. Вероятно, сработали силы противовоздушной обороны.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, российские оккупанты запустили беспилотники в направлении Днепропетровщины.

Взрывы на Днепропетровщине 21 мая 2023 — что известно о взрывах в Днепропетровской области

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Російська агресія
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В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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На Днепропетровщине слышны взрывы, сообщают о запуске вражеских БПЛА
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На Днепропетровщине слышны взрывы, сообщают о запуске вражеских БПЛА
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