Ни на какую миссию согласия не давали: в ОП о приезде Дзуппи в Украину

В Офисе президента отреагировали на назначение итальянского кардинала Маттео Мария Дзуппи главой Мирной миссии Ватикана в Украине. Там отметили, что ничего не знают о планах Святого Престола и ни на какую миссию согласия не давали.

Напомним, что Папа Римский Франциск назначил итальянского кардинала, который отправится в Украину с так называемой миротворческой миссией.

Это заявление в пресс-службе Святого Престола сделали после возвращения понтифика из Будапешта, где он встречался с премьер-министром и представителем РПЦ. Детали миротворческой миссии в Ватикане пока не уточняют.

Стоит отметить, что неделю назад во время визита в Италию президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в вопросе войны с Россией, пригласив Ватикан присоединиться к украинской формуле мира.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.