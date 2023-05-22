Мир слышит нашу позицию, будем вместе увеличивать украинский потенциал — Зеленский

Мировое сообщество слышит позицию Украины в вопросе окончания войны со страной-агрессором Россией.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

— Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира. По каждому существенному для Украины пункту есть понимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал, — сказал глава государства.

Зеленский подвел итоги недели, а также поблагодарил страны Большой семерки за то, что Украина была почетным участником саммита G7 в Хиросиме.

— Встреча с президентом Байденом — как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии — содержательно. Встреча с президентом Республики Корея — есть потенциал для крепких отношений. Встреча с премьер-министром Канады Трюдо — спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с премьер-министром Японии — будем усиливать сотрудничество. Была и очень важная церемония и обращение в музее мира в Хиросиме, — сказал он.

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