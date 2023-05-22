Нужно больше средств против баллистики. Юрий Игнат прокомментировал ночную ракетную атаку

Противовоздушная оборона Украины не имеет достаточно возможностей, чтобы противостоять баллистическим ракетным атакам России.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил недавнюю атаку на Киев, когда все баллистические ракеты врага удалось сбить именно благодаря системе противоракетной обороны Patriot. Однако Украина — большое государство, и таких систем нам нужно больше, в том числе и SAMP/T.

Относительно ночной атаки, Юрий Игнат отметил, что нашим силам ПВО удалось уничтожить ударные дроны врага. По его словам, оккупанты запускают беспилотники-камикадзе для того, чтобы преодолевать ПВО.

А вот противостоять баллистическим ракетам у нас пока не хватает возможностей.

— К сожалению, нет достаточно средств против баллистики. Есть системы Patriot на боевом дежурстве, но, понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые направления, все крупные города, все важные объекты критической инфраструктуры. Потому что именно по таким объектам в Днепре, по военным и объектам инфраструктуры сегодня целился враг, — прокомментировал Юрий Игнат.

Сейчас Украина ожидает системы SAMP/T, которые станут на боевое дежурство.

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