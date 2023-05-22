Реально боеспособных подразделений у РФ нет: Череватый о замене ЧВК Вагнера в Бахмуте

Продвижение ВСУ в районе Бахмута провоцирует Евгения Пригожина на заявления о выходе террористов ЧВК Вагнера из города.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он считает, что в армии РФ нет боеспособных подразделений, которые могли бы быстро заменить “вагнеровцев” на Бахмутском направлении.

— Реально боеспособных подразделений, которые могли бы быстро зайти и в таком же темпе вести наступательные действия, в армии оккупанта нет. И дадут ли им выйти из Бахмута — большой вопрос. Будут ли у них способности снова набирать личный состав в тех же тюрьмах? Я бы под очень большой вопрос поставил восстановление полноценной боевой способности этой группировки, — сказал он ведущей программы Вікна-Новини Яне Брензей.

По словам Череватого, террористы ЧВК Вагнера не справляются с выполнением боевых задач, поэтому уже определенное время их усиливают воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что войска РФ устроили в Бахмуте концерт, было слышно пение.

Таким образом оккупанты хотели продемонстрировать, что они якобы захватили город.

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