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РФ может перебросить под Бахмут резервы, но они не имеют соответствующей подготовки — Юсов

РФ может перебросить под Бахмут резервы, но они не имеют соответствующей подготовки — Юсов
Фото: УНИАН

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия может перебросить на Бахмутское направление резервы, однако они не имеют качественной подготовки.

Об этом он сообщил в ефире телемарафона Единые новости.

— Если говорить о резервах, то увидим чем закончатся заявления Пригожина (владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, — РЕД.) о “выводе” своих подразделений ЧВК. Но, учитывая их большие потери, то подобные заявления выглядят логично. Насколько будут выполнены — это уже не первые подобные заявления Пригожина, — сказал Юсов.

По его словам, понимая различные сценарии, Минобороны РФ готовит резервы. В то же время уровень подготовки этих резервов “уже давно не соответствует стандартам в самой же российской армии”. Однако количественно они их могут перебрасывать.

Представитель ГУР отметил, что если РФ перебросит резервы под Бахмут, то это будет означать, что они не появятся на другой линии фронта.

— Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой ценой, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике, — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что под контролем ВСУ остается небольшая часть Бахмута, идут бои.

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Источник: телемарафон

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Россия
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