РФ не сможет пойти в наступление на Славянск и Константиновку после Бахмута — ISW

Российские военные не смогут провести наступление на север в сторону Славянска или на запад в сторону Константиновки даже в случае захвата Бахмута, о котором 20 мая заявил владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Такое мнение высказали в американском Институте изучения войны (ISW). Там отмечают, что ни “вагнеровцы”, ни российские регулярные войска, не способны осуществить наступление после месяцев изнурительных городских боев за город, а также из-за контратак ВСУ в Бахмутском районе.

— Российские регулярные войска, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север в сторону Славянска на фоне украинских контратак в Бахмутском районе, — говорят в ISW.

Аналитики отмечают, что захватчики, скорее всего, удерживают западные административные границы Бахмута, тогда как украинские военные контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504.

ISW указывает, что “вагнеровцы” смогли сосредоточиться на городских боях в Бахмуте за счет регулярной армии РФ, которая взяла на себя оборону флангов. На данный момент обе военные силы РФ истощены, первые признаки “усталости” ЧВК показывала с конца декабря 2022 года.

В случае реального вывода наемников 25 мая из Бахмута, как ранее анонсировал Пригожин, указывая, что город будут удерживать регулярные войска, армия РФ будет еще менее склонна к наступательным операциям.

— Пока непонятно, действительно ли Пригожин выведет свои силы из Бахмута, но некоторые военкоры предполагают, что в конце месяца Пригожин перебросит Вагнер на другой “критический” фронт, — уточнили аналитики.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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