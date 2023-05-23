В Харькове слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

Вечером 22 мая в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, официального подтверждения пока нет

По данным мониторинговых Telegram-канале, российские оккупанты осуществили пуск ракет С-300 по Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 453-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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