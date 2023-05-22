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Украина
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В Воздушных силах рассказали, почему у россиян пропало желание атаковать из Брянской области

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Наличие самолетов F-16 в украинском небе не позволит российским истребителям и бомбардировщикам приближаться к границам Украины, чтобы запускать управляемые авиабомбы или ракеты.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил представитель Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

После недавнего падения самолетов и вертолетов в Брянской области РФ у оккупантов исчезло желание с северного направления что-то запускать по Украине.

Юрий Игнат отметил, что это мог быть “брянский призрак” (аналог призрака Киева, — Ред.), который мешает российским самолетам.

Российская авиация бьет по Украине со своей территории и из оккупированных регионов — это серьезный вызов, с которым хорошо могут справиться самолеты F-16.

— Если бы эти самолеты F-16 находились в том или ином регионе на боевом дежурстве, то вряд ли российские самолеты приближались бы к зоне потенциального пуска управляемых авиабомб, — заявил Юрий Игнат.

Он отметил, наличие самолетов F-16 в небе не позволит бить по целям на территории России, хотя этого всем очень хочется. Однако эти средства нужны, чтобы отбить желание российской авиации приближаться к нашим границам, — заявил представитель Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее он рассказал, что к авиакатастрофам в Брянской области причастна российская ПВО.

Повітряні сили України, Ракетные удары России
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