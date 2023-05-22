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Закупленной летней формы достаточно для обеспечения потребностей военных и резервов – Маляр

Закупленной летней формы достаточно для обеспечения потребностей военных и резервов – Маляр

Минобороны Украины осуществляет все необходимые меры по обеспечению военнослужащих летней военной формой.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Указано, что процесс происходит планово, в соответствии с нормами обеспечения вещевым имуществом военнослужащих ВСУ.

Для всех предметов вещевого имущества установлены сроки их эксплуатации с учетом условий ведения боевых действий.

— По состоянию на сейчас поставки летней формы одежды поступает в приемки в плановом порядке надлежащими темпами, которые удовлетворяют потребность, — говорится в сообщении.

По словам Маляр, формы, закупленной в 2023 году, и остатков предыдущих периодов достаточно для обеспечения необходимого количества военнослужащих и создания резервов.

В то же время Минобороны уже заключает новые контракты на закупку вещевого имущества зимней номенклатуры.

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Источник: Анна Маляр

Ганна Маляр, ВСУ
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Закупленной летней формы достаточно для обеспечения потребностей военных и резервов – Маляр
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