Армия РФ научилась устранять свои ошибки: аналитики указывают на изменение тактики у оккупантов

Британские аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) опубликовали доклад, в котором проанализировали изменение тактики и состояние российских оккупационных войск на второй год полномасштабного вторжения России в Украину.

Они пришли к выводу, что российские захватчики способны модернизировать и улучшать использование ключевых систем, а также устранять серьезные недостатки своих подразделений.

— Можно сделать вывод, что ВС России являются серьезной проблемой для украинских военных в обороне. Но, если Украине удастся разрушить российскую оборону и навязать ей динамичную ситуацию, российские подразделения, скорее всего, быстро потеряют координацию. Например, изменения в обстановке воздушного боя быстро привели к случаям дружественного огня среди россиян, — считают в RUSI.

Пехота

Отмечается, что основным недостатком российских пехотинцев является низкий моральный дух, что приводит к слабой сплоченности и взаимодействию между подразделениями.

Инженерные войска

Самым сильным родом войск у оккупантов назвали инженерные войска. Они строят сложные заграждения и полевые укрепления по всему фронту. Сюда входят бетонные укрепленные окопы и командные бункеры, проволочные заграждения, ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля.

В RUSI отмечают, что эти оборонительные сооружения представляют серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций.

Бронетехника

Российская бронетехника редко используется для попыток прорыва. Вместо этого, она в основном используется для огневой поддержки, чтобы вести точный огонь по украинским позициям.

По данным RUSI, РФ начала применять тепловой камуфляж на своих машинах и, используя ряд других модификаций и тактик, методов и процедур, значительно снизила заметность танков на дистанциях противостояния.

Артиллерия

Эксперты указывают, что российская артиллерия начала существенно совершенствовать разведывательно-ударный комплекс после уничтожения запасов боеприпасов и инфраструктуры управления в июле 2022 года.

По мнению RUSI, оккупанты стали больше полагаться на данные с дронов, улучшили способность вести огонь с нескольких позиций и стали более мобильными, “снизив уязвимость к контрбатарейному огню”, а также стали чаще использовать не 152-мм гаубицы, а 120-мм минометы. Российские обстрелы, отметили в RUSI, “представляют наибольшую проблему для наступательных операций” Сил обороны.

РЭБ

RUSI считают, что российская радиоэлектронная борьба остается мощной. Отмечается, что оккупанты установили как минимум одну большую систему на каждые 10 км фронта. Эти системы в значительной степени ориентированы на поражение БПЛА.

Противовоздушная оборона

Эксперты указывают, что эффективность российской ПВО также значительно возросла.

По оценкам украинских военных, российская противовоздушная оборона сейчас перехватывает часть ударов РСЗО, поскольку российские точечные средства ПВО непосредственно подключены к более мощным радарам.

Авиация

Украинские военные отмечают, что Россия имеет большой запас ФАБ-500 и систематически модернизирует их с помощью планерных комплектов. Хотя они имеют лишь ограниченную точность, размеры этих боеприпасов представляют серьезную угрозу.

По мнению аналитиков, хотя российская авиация не может прорваться через украинскую ПВО, она представляет угрозу для защитников Украины во время наступления.

Источник: RUSI

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