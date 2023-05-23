Армия РФ уменьшилась на 480 оккупантов и более 70 единиц тяжелой техники

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 204 360 своих военных. Из них 480 захватчиков украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 23.05.23:

танков — 3789 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7419 (+12) ед,

артиллерийских систем — 3318 (+40) ед,

РСЗО — 565 (+0) ед,

средств ПВО — 327 (+0) ед,

самолетов — 309 (+0) ед,

вертолетов — 295 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34),

крылатых ракет — 1015 (+4),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед,

специальной техники — 433 (+6).

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине в рамках военной помощи сейчас является приоритетом для США.

Источник : Генштаб ВСУ

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