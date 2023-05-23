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Армия РФ уменьшилась на 480 оккупантов и более 70 единиц тяжелой техники
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 204 360 своих военных. Из них 480 захватчиков украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 23.05.23:
- танков — 3789 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7419 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3318 (+40) ед,
- РСЗО — 565 (+0) ед,
- средств ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 295 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34),
- крылатых ракет — 1015 (+4),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед,
- специальной техники — 433 (+6).
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине в рамках военной помощи сейчас является приоритетом для США.
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Источник: Генштаб ВСУ
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