Без швейных машинок и лобзиков: Лесной заявил, что на уроках труда дети могут собирать FPV-дроны

Украинские школьники на уроках труда могут собирать FPV-дроны. Об заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его мнению, в школах нужно отходить от модели уроков труда, “когда девочки — это швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут на лобзики”.

Лисовой считает, что дети могут заниматься на уроках вещами, которые формируют “гражданскую ответственность”.

— На самом деле труд — это очень важная дисциплина. Нам просто надо дать ей новый смысл. Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем надо владеть. Через уроки труда детей можно привлечь к решению общественных проблем. Можно делать правильные вещи для фронта, для людей, которые потеряли дом, хорошие вещи для бездомных животных, — сказал министр.

Отметим, что FPV-дрон — это ты беспилотного летательного аппарата, который оснащен функцией “вид от первого лица” (First Person View — сокращенно FPV).

“Птичкой” дистанционно управляет оператор, который носит очки или использует экран для просмотра видео в реальном времени с камеры, установленной на дроне.

Это позволяет оператору иметь перспективу от первого лица на окружение дрона и маневрировать им с большей точностью.

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