К 12 годам тюрьмы приговорены генерал и полковник РФ, ответственные за подрыв Северо-Крымского канала

К 12 годам тюрьмы приговорены генерал-майор Михаил Ясников и полковник РФ Дмитрий Марков, которые командовали подрывом Северо-Крымского канала.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, украинскими специалистами была собрана доказательная база указанных командиров российских войск, которые причастны к уничтожению ключевых объектов жизнеобеспечения Херсонской области.

— Речь идет о заместителе командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала.

По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

— Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах, — добавляется в сообщении.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины и назначил им 12 лет тюрьмы.

В Службе безопасности добавили, что поскольку оба осужденные сейчас находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

По состоянию на сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Источник : СБУ

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