Координировал захват предприятий на ВОТ. Экс-соратник Януковича получил подозрение

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного соратника президента-беглеца Виктора Януковича, который сейчас помогает РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне. В конце 2022 года его назначили “сенатором РФ — представителем исполнительного органа власти Запорожской области”, — говорится в сообщении.

Указано, что на этой должности Ворона координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожской области.

Мужчина по собственной инициативе помогал россиянам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был “советником” гауляйтера Балицкого.

Кроме того, именно Ворона подготовил обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о поощрении государственными наградами РФ российских военных и коллаборантов, которые способствовали оккупации региона.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили Вороне о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки миллионов гривен. Среди арестованного — квартиры фигуранта в центре Киева и в Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения вражеского пособника к ответственности за преступления против Украины.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию, во время которой задержала еще одного агента главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Источник : СБУ

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