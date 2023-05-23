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Обучение украинских военных на F-16 не делает НАТО стороной конфликта — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16 американского производства не делает НАТО стороной конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

– Украина имеет право на самооборону… Мы помогаем Украине отстоять это право. Это не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта, – сказал он журналистам.

Напомним, что ряд стран заявили о готовности учить украинских военных управлять F-16. Так, например, Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках “коалиции истребителей”, однако страна готова присоединиться к обучению персонала.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется “очень скоро”.

Источник: ABC News
Йенс Столтенберг, Винищувач F-16, Истребители для Украины, НАТО
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