Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обучение украинских военных на F-16 не делает НАТО стороной конфликта — Столтенберг
Обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16 американского производства не делает НАТО стороной конфликта.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
– Украина имеет право на самооборону… Мы помогаем Украине отстоять это право. Это не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта, – сказал он журналистам.
Напомним, что ряд стран заявили о готовности учить украинских военных управлять F-16. Так, например, Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках “коалиции истребителей”, однако страна готова присоединиться к обучению персонала.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется “очень скоро”.
Источник: ABC News
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