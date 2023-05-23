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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Сидишь и молишься — попадет или нет: оккупанты отказываются ехать на передовую и жалуются на дефицит вооружения

Сидишь и молишься — попадет или нет: оккупанты отказываются ехать на передовую и жалуются на дефицит вооружения
Фото: Getty Images

Российские оккупанты отказываются ехать на передовую даже под страхом уголовной ответственности.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Военнослужащий пожаловался на дефицит вооружения и большое количество раненых.

— Не очень хорошие новости. В п*здорез нас отправляют. Реальный! Укрываться даже блиндажей нет, просто, бл*. В общем, сидишь и молишься — попадет или нет. Минометка 120-та х*ярит так, что у тебя стены осыпаются. Зависает “птичка”, и давай танчик х*ярить, а танчик, с*ка, меткий, п*дло, — сказал он.

Солдатам, которые не хотят подписывать контракт и идти на передовую, грозит “статья”.

— Кто не хочет подписывать, идти, то объявляют “500”, вывозят в город, там прокуратура. Я говорю: мне по*уй, я ничего подписывать не буду, — добавил оккупант.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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