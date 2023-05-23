Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ

Универсальные бойцы, способные выполнить самые сложные задачи на фронте, – это о морских пехотинцах. И 23 мая Украина отмечает их профессиональный праздник – День морской пехоты.

Что известно о зарождении украинской морской пехоты и участии морпехов в войне с Россией – далее в материале.

Морская пехота – что это за род войск

Морская пехота входит в структуру Военно-морских сил Украины.

Это высокомобильный род войск, предназначенный для ведения боевых действий в морских/воздушно-морских десантах, ведения наступательного боя на морском побережье, для обороны важных береговых объектов, участков побережья как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил Украины.

В ходе сдерживания вооруженной агрессии РФ морские пехотинцы выполняли задачи в зоне Операции объединенных сил. После полномасштабного вторжения РФ они защищали Мариуполь, освобождали территории Херсонской области, выполняли боевые задачи на других направлениях, осуществляли оборону острова Змеиный в Черном море.

Как подчеркивал в одном из интервью командующий морской пехотой ВМС ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль, морпехи – это больше, чем просто род войск.

– Среди других мы отличаемся тем, что морской пехотинец – это универсальный воин. Вооруженный, мотивированный, обученный и готовый к действию, – объяснял генерал.

В структуру этого рода войск входят:

35 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского (основана в 2018 году);

36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского (сформирована в 2015 году);

406 отдельная артиллерийская бригада имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова;

32 реактивный артиллерийский полк;

503 отдельный батальон морской пехоты;

140 отдельный разведывательный батальон.

Процесс развития морской пехоты продолжается: недавно были созданы 37 и 38 бригады.

Почему выбрали 23 мая

Дату для Дня морской пехоты выбрали не зря: 23 мая считается днем создания этого рода войск. В этот день в 1918 году гетман Украинской Державы Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады Морской пехоты в составе трех полков.

Каждый полк должен был состоять из трех шалашей (батальонов), а каждый шалаш – из четырех пехотных и одной пулеметной сотен (рот). Как информирует Украинский институт национальной памяти, первый полк морской пехоты должен был дислоцироваться в Одессе, второй – в Николаеве, а третий – в Херсоне. Планировалось и создание трех эскадронов морской кавалерии.

Подразделения должны были выполнять задачи по береговой обороне и десантным операциям. Однако к концу правления Скоропадского формирование бригады не завершилось.

Создание частей морской пехоты продолжилось и во времена УНР. В марте 1919 года был сформирован 1-й Гуцульский полк морской пехоты, в состав которого должны были войти военные, ранее проходившие службу в российском и австро-венгерском флотах. Однако на практике в полк вошли много карпатских сплавщиков леса (бокорашей). Считалось, что они, умея управлять плотами и лодками на горных реках, могли бы стать искусными моряками.

Личный состав морского полка принимал участие в Первом и Втором зимних походах армии УНР.

Формирование морской пехоты тогда пришлось на критическое для Украины время освободительной борьбы 1917-1921 годов с нашествием большевиков. Несмотря на это, морпехи УНР проявили стойкость и верность Украине.

А современная морская пехота ВМС ВСУ стала их достойной наследницей, продолжая национальные военные традиции.

Участие морпехов в войне с РФ: история одного боя

Военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты Юрий (позывной “73-й”) принимал непосредственное участие в освобождении стратегически важного села Давыдов Брод Херсонской области в октябре прошлого года. Он был одним из защитников, которые подняли флаг Украины над этим населенным пунктом.

Для морского пехотинца это уже второй период службы (первый был с начала 2015-го по 2017 год). Полномасштабная война застала Юрия в Киеве, а с 24 февраля прошлого года он вернулся в ряды Вооруженных сил Украины.

В октябре прошлого года украинские войска осуществляли контрнаступательную операцию на правобережье Херсонской области.

– Давыдов Брод – это был один из населенных пунктов, через который проходила трасса из Великой Александровки в Херсон. И Давыдов Брод, Брускинское – стратегически важные населенные пункты для противника: они их удерживали до последнего и бросали на это все возможные и невозможные силы с привлечением авиации, — отметил военнослужащий в комментарии Фактам ICTV.

В тот момент Юрий был командиром РТГ – ротно-тактической группы. 2 октября его подразделение зашло на плацдарм и форсировало реку Ингулец.

По словам военного, враг постоянно мониторил переправы ВСУ и наносил по ним удары. За день оккупанты до 10 раз могли уничтожать одну переправу, происходили пуски вражеских ракет класса воздух-земля.

Несмотря на то, что украинские военные попали под обстрел из РСЗО Град и Ураганов, они зашли на плацдарм на берегу реки Ингулец. После этого получили от командования задачу занять ключевые точки возле Давыдова Брода.

А 4 октября населенный пункт удалось освободить. При этом боев в самом селе не было: враг не стал дожидаться прихода ВСУ и сбежал.

– Снайперы расстреливали колонны, которые двигались с нашей стороны, были засады. Поэтому 2 октября быстро не удалось занять указанные точки. Это все мы начали организовывать уже с 3 октября, и малыми группами подошли вплотную, за 1,5 км к населенному пункту Давыдов Брод. Были заняты контрольные точки, а уже 4 октября организована авиаразведка. И где-то в 10:00 мы обнаружили, что находившийся в селе противник сбежал. Было организовано несколько групп, которые заходили в само село, проводили зачистку. Непосредственных стычек уже в Давыдовом Броде не случалось, — вспомнил морских пехотинец.

Юрий находился в первой группе, которая заходила в населенный пункт. Воины получили задачу от командования как можно скорее поднять украинский флаг над Давыдовым Бродом. В селе они увидели вышку мобильной связи и решили, что это будет подходящее место.

Символический момент, когда над Давыдовым Бродом снова начал развеваться флаг Украины, был снят на видео и быстро распространился в сети.

– Даже танковые обстрелы никого не сдерживали. Когда люди приезжали на эвакуацию побратимов, по ним работал танк, работали постоянно минометы, осколки в процессе движения залетали в салон. Но воины как-то на это не обращали внимания. Там было желание как можно скорее освободить свою родную землю. На адреналине это все делалось тогда, – рассказал Фактам ICTV морпех.

Юрий отметил, что самое сложное на поле боя – терять своих побратимов.

А победа Украины в полномасштабной войне, по словам военнослужащего, должна предусматривать капитуляцию РФ и освобождение всех временно оккупированных территорий.

– Во-первых, это возвращение наших границ, в которых Украина была с 1991 года. Во-вторых, это капитуляция нашего врага, поскольку мы все понимаем, что какие-то “мирные” договоры – это просто отсрочка следующей войны на какие-то 10-15 лет, пока они снова не нарастят силы. И в дальнейшем развитие наших Вооруженных сил до такого уровня, чтобы у наших “заболотных” соседей даже мысли никогда не было о каких-то вооруженных нападениях на нашу землю, — рассказал морской пехотинец.

Что известно о морской пехоте: 10 важных фактов

В День морской пехоты следует упомянуть знаковые и малоизвестные факты об этом роде войск:

1. Фундамент для создания морской пехоты Украины был заложен в феврале 1992 года. Тогда 880 отдельный батальон морской пехоты, дислоцировавшийся в Севастополе, присягнул на верность украинскому народу. Однако командование Черноморского флота РФ всячески препятствовало переходу морпехов под юрисдикцию Украины. В конце концов, командир батальона майор Виталий Рожманов и его заместители были уволены с должностей, а сам батальон расформировали.

2. 1 июля 1993 года, после создания Военно-морских сил Украины, в Севастополе сформировали 27 отдельный батальон морской пехоты. В него попали лучшие офицеры Черноморского флота, захотевшие служить Украине.

3. После преступной оккупации Крыма Россией в 2014 году до двух сотен морпехов (около трети) не изменили присяге украинскому народу и стали основой современной морской пехоты Украины. Они были передислоцированы в Николаев.

4. Из одной ротно-тактической группы, которая в 2014 году отправилась выполнять боевые задачи на Востоке Украины, морская пехота превратилась в современный высокомобильный род войск с полигонами, учебными центрами и командованием.

5. Нынешние 35 и 36 бригады морпехов имеют имена контрадмиралов Михаила Билинского и Михаила Остроградского, которые были создателями морской пехоты Украины в период Освободительной борьбы 1917-1921 годов.

6. В 2018 году изменился цвет беретов украинских морпехов: с черного – на цвет морской волны.

7. Лозунг морской пехоты – Верный всегда, что символизирует верность военной присяге и самоотверженную службу украинскому народу. На беретном знаке и флаге морской пехоты – изображение “окрыленного” меча гетмана Петра Сагайдачного, наложенное на якорь.

8. В первом бою войны на Донбассе участвовал старший лейтенант Вадим Сухаревский, будущий командир 503 отдельного батальона морской пехоты. Он из крупнокалиберного пулемета на бронетранспортере поддержал бойцов спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины под Семеновкой (в районе Славянска). После этого российские оккупанты отступили. В бою участвовали только шесть бойцов Альфы и БТР Сухаревского.

9. Морской пехотинец Виталий Скакун, подорвавший Генический мост в Херсонской области вместе с собой, стал первым Героем Украины (посмертно), удостоенным этого звания после начала полномасштабной войны.

10. Воины 36 бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями героически защищали полностью окруженный оккупантами Мариуполь, в том числе на металлургическом комбинате Азовсталь.

Таким образом, День морской пехоты Украины – не просто еще одна дата календаря. Этот праздник имеет немаловажное значение и символизм, ведь современные морские пехотинцы являются наследниками лучших боевых традиций участников освободительной борьбы начала XX века.

Сегодня морпехи вместе с другими подразделениями украинской армии героически защищают Украину от российских захватчиков, борясь за право на свободу и мирную жизнь.

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