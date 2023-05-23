Враг снизил активность в районе Бахмута, ВСУ продвигаются на флангах – Маляр

Российские оккупационные войска снизили активность наступательных действий в районе Бахмута. В то же время, украинские защитники продолжают продвижение на флангах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– За эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов является стабильно высоким, — рассказала она.

По словам Маляр, в Бахмуте уменьшилась интенсивность боев. Оккупанты проводят “зачистку” захваченных районов города.

Украинские военные сейчас контролируют юго-западную окраину Бахмута в районе “Самолет”.

В пригороде населенного пункта продолжаются бои. Войска РФ пытаются занять там выгодные позиции, однако им не удается это сделать.

– На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение, – добавила Маляр.

Как проинформировал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские военные удерживают небольшой плацдарм в юго-западной части Бахмута. Речь идет о зданиях, фортификационных сооружениях, окопах, опорных пунктах. Это не позволяет врагу полностью захватить город.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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