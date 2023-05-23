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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ехал на велосипеде: на Херсонщине в результате обстрела погиб мужчина

Ехал на велосипеде: на Херсонщине в результате обстрела погиб мужчина
Фото: Офис генпрокурора

Российские военные повторно из минометов обстреляли территорию Херсонской области. В результате удара страны-агрессора есть погибший и раненный. Пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

— Около 16:30 российские военные осуществили минометный обстрел села Львово в Бериславском районе, — говорится в сообщении.

Ехал на велосипеде: на Херсонщине в результате обстрела погиб мужчина

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Стоит отметить, что село Львово расположено недалеко от захваченной Новой Каховки. Россия регулярно наносит удары по левобережью Херсонской области.

Напомним, что утром 23 мая российские войска обстреляли из минометов пгт Казацкое на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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