За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый

За сутки на Бахмутском направлении произошло три боевых столкновения, ВСУ уничтожили 79 российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.

— За эти сутки было всего три боевых столкновения на Бахмутском направлении. Однако враг был активным в плане артиллерийского поражения — 404 раза он бил из РСЗО и ствольной артиллерии по нашим позициям. Это еще раз подтверждает, что ни о каком “снарядном голоде” речь не идет. Враг совершил два авианалета, — сказал он.

По словам спикера, в боях было уничтожено 79 оккупантов, 111 солдат получили ранения и один попал в плен.

Кроме того, украинские силы уничтожили две российские САУ (Гиацинт и Гвоздика), 9 орудий (Мста, Д-20 и Д-30), а также семь БПЛА различных типов.

Ранее Череватый заявил, что контратаки ВСУ в районе Бахмута являются частью большого стратегического замысла военного командования.

Одна из ключевых задач украинских бойцов — вымотать и обескровить врага.

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