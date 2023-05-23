Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Бахмутском направлении произошло три боевых столкновения, ВСУ уничтожили 79 российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.

— За эти сутки было всего три боевых столкновения на Бахмутском направлении. Однако враг был активным в плане артиллерийского поражения — 404 раза он бил из РСЗО и ствольной артиллерии по нашим позициям. Это еще раз подтверждает, что ни о каком “снарядном голоде” речь не идет. Враг совершил два авианалета, — сказал он.

По словам спикера, в боях было уничтожено 79 оккупантов, 111 солдат получили ранения и один попал в плен.

Кроме того, украинские силы уничтожили две российские САУ (Гиацинт и Гвоздика), 9 орудий (Мста, Д-20 и Д-30), а также семь БПЛА различных типов.

Ранее Череватый заявил, что контратаки ВСУ в районе Бахмута являются частью большого стратегического замысла военного командования.

Одна из ключевых задач украинских бойцов — вымотать и обескровить врага.

Читайте также
Боится кровавого разгрома: Череватый о заявлениях Пригожина по Бахмуту
Бахмут

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ни один из штурмов оккупантов за сутки не имел успеха — Генштаб
військовий ЗСУ
Россияне могут присоединиться к действиям РДК и ЛСР, или иметь режим КТО и уничтоженные города — Подоляк
За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый
Армия РФ научилась устранять свои ошибки: аналитики указывают на изменение тактики у оккупантов
російський окупант
Сливал локации ПВО, мостов и госпиталей: в Черкассах задержан агент Кремля
За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый
Мы готовы! Блащак заявил, что Польша хочет обучать украинцев на F-16
F-16
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии
електроенергія
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (22.05.2023)
За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь