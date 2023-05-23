Ни один из штурмов оккупантов за сутки не имел успеха — Генштаб

Россияне в очередной раз превратили один из гражданских объектов в военный госпиталь, который уже переполнен ранеными оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 23 мая.

— Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, Беловодскую центральную районную больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. Сейчас медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями различной степени тяжести, — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия и не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.

Военные добавили, что в течение 23 мая ракетных ударов не было, впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

— К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура, — сообщили в Генштабе.

Обстановка по направлениям

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем в течение суток состоялось 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Гудовое, Волковка, Новониколаевка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромовое. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Осуществил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области, обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновку, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В Генштабе также добавили, что за сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них три — по зенитно-ракетным комплексам.

В течение этих суток было уничтожено четыре вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

Фото: ОК Північ

Источник : Генштаб ВСУ

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