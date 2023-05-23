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Сливал локации ПВО, мостов и госпиталей: в Черкассах задержан агент Кремля

Сливал локации ПВО, мостов и госпиталей: в Черкассах задержан агент Кремля
Фото: СБУ

Агент РФ искал позиции ПВО в Черкасской области и локации украинских военных госпиталей. Его задержали и сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

— Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонской области, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины, — говорится в сообщении.

Известно, что по указанию представителя ГРУ мужчина приехал в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности. На территории области он собирал данные о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Сливал локации ПВО, мостов и госпиталей: в Черкассах задержан агент Кремля

Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Добытую информацию вражеский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с фотографиями. Разведданные нужны были РФ для корректировки повторных воздушных ударов по области.

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Его задержали контрразведчики СБУ во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры в Черкассах и передачи соответствующего “отчета” в российскую военную разведку. При нем нашли мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеского разведзадания.

Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Война в Украине, Військові злочини, Державна зрада, СБУ, Черкаська область
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