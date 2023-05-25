12-я встреча Рамштайн: кто первый предоставит F-16 и чего еще ждать Украине

Уже завтра, 25 мая, ожидается проведение 12-го заседания Контактной группы по обороне Украины, которая также называется Рамштайн.

Незадолго до очередного заседания в формате Рамштайн, Украина получила ряд положительных новостей относительно будущей вероятной поставки истребителей F-16.

На это указывает в том числе и то, что ряд западных государств уже объявили, что планируют начать обучение украинских пилотов для работы с этими самолетами в рамках авиационной коалиции.

Примет ли какая-то из стран-членов Рамштайн решение о поставках западных истребителей для Украины и чего ждать от 12-го заседания Контактной группы — читайте на Фактах ICTV.

Что известно

Как было анонсировано ранее Министерством обороны США, встреча 12-го Рамштайна состоится 25 мая и пройдет в онлайн-формате.

Сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым накануне заседания Украинской оборонной контактной группы 25 мая.

В сообщении Пентагона отмечается, что заседание будет посвящено поддержке способности Украины к маневру бронетехникой и укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрекращающихся жестоких атак со стороны России.

Что обсудят

Ожидается, что в начале заседания украинская сторона, которую, как правило, представляет министр обороны Украины Алексей Резников, озвучит насущные потребности и расскажет о ситуации на передовой.

Одним из приоритетных вопросов будет усиление систем ПВО и обеспечение военных боеприпасами, говорил ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Также будет дискуссия по подготовке украинских пилотов F-16.

Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко, на заседании 12-го Рамштайна, кроме дополнительных систем ПВО и поставок истребителей, обсудят обеспечение бесперебойной логистики.

— Я думаю, во-первых, бесперебойная логистика в значительном количестве снарядов и боеприпасов абсолютно всех видов, которые нам нужны, начиная с ракет и до систем HIMARS, мин и заканчивая гранатометами и всем, что необходимо. Почему я говорю бесперебойная? Потому что это процесс. И мы готовимся к контрнаступлению. И во время контрнаступления мы будем нуждаться в большом количестве боеприпасов, это нам нужно, — сказал Мусиенко в эфире национального телемарафона.

Чего ждут в Украине

Говоря о следующем заседании Рамштайн, министр Резников сообщал, что укрепление ПВО/ПРО останется приоритетом №1.

— Наземные системы — от ПЗРК до мощных батарей — и ракеты к ним, неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе, — писал он в Facebook.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь говорил, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего обсуждались поставки и обслуживание Украине самолетов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире национального телемарафона Единые новости заявил: все, что требуется от Украины в вопросе поставок самолетов F-16, будет сделано “очень быстро”.

— Эти самолеты должны усилить наше ПВО и дать возможность быть сильными в воздухе. Я уверен, все, что касается украинской стороны, мы все сделаем быстро и очень надеюсь, что речь идет о месяцах, — сказал он.

Ермак уточнил, что самолеты в первую очередь будут предоставляться странами-партнерами, “которые уже заявили о готовности, а потом будут присоединяться другие”.

На повестке дня — F-16

Во время брифинга представитель Пентагона Райдер заявлял, что пока неизвестно, когда и как будут предоставлены многоцелевые американские истребители F-16.

— Что касается более подробной информации и того, когда эти учения начнутся, как эти самолеты будут предоставлены и кто их предоставит, я не могу сказать, — сказал представитель Минобороны США.

В то же время он добавил, что обучение украинских пилотов будет происходить за пределами Украины, а именно — в Европе.

Хотя ряд стран согласился проводить обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16, несколько стран ЕС уже выступили с заявлениями, что не смогут предоставить Украине указанные самолеты. Среди таких стран, в частности, Испания, Португалия и Польша.

В свою очередь Александр Мусиенко считает, что на 12-м Рамштайне теме самолетов будет уделено особое внимание, причем обсуждению технической составляющей по истребителям.

— В-третьих, это более подробное обсуждение технической составляющей по поставкам самолетов. Больше и предметнее относительно учений, обучения инженерно-технического персонала, количества, какие страны и прочее. Так, в определенной степени Рамштайн-12 может стать авиационным, — говорил он.

При этом Министерство обороны Украины ранее сообщало, что украинцам следует ожидать появления истребителей F-16 в небе Украины уже этой весной.

Параллельно ожидается, что обучение украинских пилотов продлится около четырех месяцев, поэтому поставки истребителей непосредственно в Украину могут быть реализованы, вероятно, не ранее сентября текущего года.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки передачи F-16 Киеву будут зависеть от хода боевых действий.

— Еще предстоит решить, когда и как это произойдет (поставки истребителей. — Ред.). В зависимости от боевых действий и того, как будет развиваться ситуация на поле боя, будет принято окончательное решение по вопросу поставки самолетов, — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО добавил, что в этом вопросе нужно действовать “шаг за шагом”, поэтому он считает целесообразным для начала начать обучение украинских пилотов полетам на западных истребителях.

Что касается вопроса, кто первый из стран может поставить Украине самолеты, то пока нет официального заявления от представителей государств-членов НАТО.

При этом, как писало издание Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

Сейчас Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые будут недоступны для поставок другим странам “до середины 2024 года”, заявил представитель Министерства обороны Нидерландов.

Впрочем у Нидерландов естьеще 18 самолетов F-16, “которые больше не используются в боевых действиях” и “могут быть переданы в другое место назначения”.

По словам представителя Минобороны Нидерландов, 12 из 18 самолетов планировалось передать частной компании, но передача была отложена, что может означать намерение поставить эти истребители Украине.

Напомним, предыдущий Рамштайн состоялся 21 апреля. По его итогам были приняты решения о новой партии вооружения и прошли обсуждения вопросы поставок самолетов F-16.

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