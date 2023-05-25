Атака Шахедов по Украине: под Киевом работает ПВО

Поздно вечером 24 мая в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях, была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, опасность связана с угрозой атаки иранских дронов Shahed, выпущенных Россией.

Обновлено в 0:25, 25 мая. В Киевской областной военной администрации подтвердили, что Россия применяет дроны. Взрывы, которые могут слышать жители области, связаны с работой ПВО.

— В Киевской области опасность применения вражеских БпЛА. Силы ПВО уже работают, — говорится в сообщении.

В КГВА также заявили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

Перед этим жителей Киева и областей власти призвали пройти в укрытия гражданской защиты.

Порталы, которые отслеживают активность вражеской авиации, сообщают, что два БпЛА Shahed были зафиксированы в районе Киевского водохранилища.

Воздушная тревога была объявлена еще и в Херсонской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях. По данным мониторинговых групп, речь идет также об угрозе атаки беспилотников из РФ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена воздушная тревога, можно при просмотре интерактивной онлайн-карты на Фактах ICTV.

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