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Минус 400 оккупантов, вертолет и 21 артсистема: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 204 760 своих военных, из них 400 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 24.05.23:
- танков — 3792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
- РСЗО — 570 (+5) ед,
- средств ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),
- крылатых ракет — 1015 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
- специальной техники — 440 (+7).
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска возвели новые укрепления в пока оккупированном Крыму вдоль дорог к полуострову.
Источник: Генштаб ВСУ
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