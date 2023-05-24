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Минус 400 оккупантов, вертолет и 21 артсистема: потери РФ за сутки

розбита техніка РФ
Фото: УНИАН

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 204 760 своих военных, из них 400 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 24.05.23:

  • танков — 3792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
  • РСЗО — 570 (+5) ед,
  • средств ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+0) ед,
  • вертолетов — 296 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),
  • крылатых ракет — 1015 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
  • специальной техники — 440 (+7).

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска возвели новые укрепления в пока оккупированном Крыму вдоль дорог к полуострову.

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Ганна Маляр

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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