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Языковое законодательство на оккупированных территориях будет действовать без исключений – омбудсмен

Языковое законодательство на оккупированных территориях будет действовать без исключений – омбудсмен
Фото: Depositphotos

Действующее языковое законодательство Украины должно быть имплементировано на всех деоккупированных территориях без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата уполномоченного по защите государственного языка со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Сергея Сиротенко.

— Действующее законодательство Украины должно быть имплементировано во время реинтеграции деоккупированных территорий без изменений, — информирует пресс-служба.

Сиротенко отметил, что статья 6 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного регламентирует, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а языком образовательного процесса должен быть украинский.

Напомним, что ранее министр образования и науки Оксен Лисовой назвал три предмета, от которых нельзя отказаться в школах.

Закон, Образование в Украине, Українська мова
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