Германия может сделать вклад в “коалицию истребителей” для Украины, но есть нюанс

Германия может внести вклад в украинскую “коалицию истребителей”, даже несмотря на отсутствие F-16 в Бундесвере.

Об этом заявил командующий военно-воздушных сил ФРГ Инго Герхарц, сообщает Tagesspiegel.

— Страны, которые не имеют F-16, могут здесь оказать поддержку скорее опосредованно, например, обучением (украинских пилотов, — Ред.), — сказал он.

По словам Герхарца, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно перенести на самолеты F-16, которые получат наши военные.

Будет ли Германия участвовать в коалиции и в каком объеме — будут решать политики, добавил генерал-лейтенант.

— Не в последнюю очередь из-за быстрой доступности, Украина сейчас рассчитывает на F-16 для лучшей поддержки своих сухопутных войск. Многие страны только недавно сняли свои самолеты с эксплуатации и могли бы оперативно доставить их в Украину, — сказал Герхарц.

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