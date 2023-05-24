Германия может сделать вклад в “коалицию истребителей” для Украины, но есть нюанс
Германия может внести вклад в украинскую “коалицию истребителей”, даже несмотря на отсутствие F-16 в Бундесвере.
Об этом заявил командующий военно-воздушных сил ФРГ Инго Герхарц, сообщает Tagesspiegel.
— Страны, которые не имеют F-16, могут здесь оказать поддержку скорее опосредованно, например, обучением (украинских пилотов, — Ред.), — сказал он.
По словам Герхарца, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно перенести на самолеты F-16, которые получат наши военные.
Будет ли Германия участвовать в коалиции и в каком объеме — будут решать политики, добавил генерал-лейтенант.
— Не в последнюю очередь из-за быстрой доступности, Украина сейчас рассчитывает на F-16 для лучшей поддержки своих сухопутных войск. Многие страны только недавно сняли свои самолеты с эксплуатации и могли бы оперативно доставить их в Украину, — сказал Герхарц.