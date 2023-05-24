Оккупанты планируют вывезти детей из Луганской области под предлогом медосмотров — ЦНС
На временно оккупированной территории Луганской области оккупанты планируют провести “медицинские осмотры” детей, чтобы потом вывезти их в РФ.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Указано, что так называемые медицинские осмотры на ВОТ являются лишь фикцией, которую россияне используют как повод для депортации детей.
— Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их “на лечение” в медицинских учреждениях Российской Федерации, — говорится в сообщении.
В Центре добавляют, что на проведение таких “профилактических медицинских осмотров” в 2023 году правительство РФ выделило более 1,4 млн рублей.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Луганщине захватчики оккупировали больницы и отказывают гражданским в медпомощи.
Источник: Центр нацсопротивления