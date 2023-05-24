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Оккупанты планируют вывезти детей из Луганской области под предлогом медосмотров — ЦНС

Оккупанты планируют вывезти детей из Луганской области под предлогом медосмотров — ЦНС
Фото: Depositphotos

На временно оккупированной территории Луганской области оккупанты планируют провести “медицинские осмотры” детей, чтобы потом вывезти их в РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Указано, что так называемые медицинские осмотры на ВОТ являются лишь фикцией, которую россияне используют как повод для депортации детей.

— Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их “на лечение” в медицинских учреждениях Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В Центре добавляют, что на проведение таких “профилактических медицинских осмотров” в 2023 году правительство РФ выделило более 1,4 млн рублей.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Луганщине захватчики оккупировали больницы и отказывают гражданским в медпомощи.

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Источник: Центр нацсопротивления

Депортация, Луганская область, Россия
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