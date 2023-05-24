При операции под Белгородом была возвращена техника США, которую оккупанты забрали у ВСУ под Бахмутом — боец ЛСР

Россияне, устроившие военную операцию на территории России 22 мая, возвратили захваченную ВС РФ технику под Бахмутом и вернули назад, а общие потери составили 2 погибших и 10 раненных.

Об этом представитель легиона Свобода России (ЛСР) с позывным Цезарь заявил во время общей пресс-конференции с бойцами Русского добровольческого корпуса (РДК) в одном из приграничных районов Украины.

— Наша борьба продолжается: операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных. Мы не предадим идею Свободной России, надежды россиян, вернем в Россию правду и справедливость, — сказал он.

Он также пообещал, что на территории таким российским городам, как Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов и Москва стоит ждать новых визитов от двух подразделений.

— В Белгородской области мы стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск: пока легионеры и проходили населенные пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала по мирным городам. Это та самая забота о гражданах, о которой говорят в Кремле? Мы доказали, что путинские войска оказались совершенно не готовы к организованному сопротивлению россиян и готовы стереть с лица земли свои же земли, чтобы не показать слабину, — добавил военный.

По его словам, сегодня вооруженные силы Российской Федерации деморализованы и неподготовлены.

— Они практически не осуществляли сопротивления, несмотря на огромное численное превосходство. Потому что наша цель: не кошельки и власть, а освобождение и справедливость в России, а правда, как мы знаем, всегда побеждает, — добавил Цезарь.

Он подчеркнул, что ЛСР вместе с РДК на территории России использовали технику, которую в свое время “армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом”. По его словам, эта техника была “перетрофеена” и возвращена назад.

В свою очередь, командир РДК с позывным White Rex, говоря о военной технике, напомнил цитату президента РФ Владимира Путина, что якобы “в любом военторге можно приобрести военную технику”, указывая на то, как глава Кремля до полномасштабного вторжения России оправдывал присутствие российских сил в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Командир РДК также подчеркнул, что американская техника, которая ранее была захвачена российскими войсками, была добыта в боях при операции в Белгородской области.

Боец с позывным Цезарь также назвал общие потери РДК и ЛСР по итогам операции.

— Общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными. В противовес лицемерным заявлениям пропагандистов, которые не в силах победить и поэтому рисуют нам огромные потери, — подытожил Цезарь.

Он повторил, что российские военные из ЛСР и РДК “вернутся домой”: и в Белгород, и в Москву, и во Владивосток.

Операция, итоги которой подвели бойцы РДК и ЛСР, была проведена в течение 22 мая на территории Белгородской области. Целью операции были диверсии и образование демилитаризованной зоны между границами Украины и РФ.

Одним из результатов операции стало уничтожение пограничного пункта РФ и “освобождение”, как заявляли бойцы РДК и ЛСР, нескольких населенных пунктов.

Фото: Легион Свобода России

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