Россияне сбросили авиабомбу на детсад в Сумской области

Российские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиабомбой (КАБ) по детскому саду в Сумской области.

Об этом вечером 24 мая сообщили в Сумской областной военной администрации.

— Сегодня россияне нанесли огневое поражение ориентировочно КАБ (1 взрыв) по детскому саду в Юнаковской общине, — говорится в сообщении.

В ОВА не сообщили время атаки оккупантов и информацию, есть ли в результате удара пострадавшие или погибшие.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена воздушная тревога можно на интерактивной онлайн-карте на Фактах ICTV.

Ранее Факты ICTV взяли первое интервью у главы Сумской ОГА Владимира Артюха, который возглавил эту должность 12 апреля. В нем Артюх, в частности, рассказал о жизни региона, который в начале полномасштабного вторжения России был под оккупацией.

Фото: Сумська ОВА

Источник: Сумська ОВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.