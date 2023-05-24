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Украина
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Расстреляли 20 человек прямо в окопе: оккупант признался в бесчеловечных убийствах военных ВСУ

Расстреляли 20 человек прямо в окопе: оккупант признался в бесчеловечных убийствах военных ВСУ
Фото: Getty Images

Российские оккупанты взяли в плен 20 военнослужащих ВСУ и расстреляли их прямо в окопе.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

— Вчера ночью мы взяли в оцепление лес. Мы — штурмовики, идем вперед, стреляем — убиваем. Мы обошли лес с “укропами”. Взяли 20 человек в плен и прям в окопе их все расстреляли, на*уй. Леха вчера, у меня кореш, начал отрезать уши. Почему отрезать уши? Чтобы больше не слушали, где мы ходим, на*уй, — сказал оккупант.

Из слов российского солдата можно понять, что он гордится бесчеловечными убийствами.

— Сегодня 8 человек попытались нас убить. Они, мне кажется, *хуели больше от того, что мы там сидим. Мы их так за*уярили. Двум голову перерезали, потому что у парня, у Антохи, закончились патроны. Я говорю: Бл*ть, братан, на дембель пойдем, ты мне этот ножик подаришь, как трофей укроповский. Он говорит: Без проблем, — рассказал оккупант.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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