Украина уже сбила 900 дронов Shahed: Зеленский призвал иранцев не помогать РФ

Украина уничтожила уже 900 иранских дронов Shahed, а потому жителям Ирана не следует продолжать помогать России, которая запускает эти беспилотники.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 24 мая.

Он сообщил, что провел сегодня первое заседание Ставки после визитов за границу и встреч с мировыми лидерами.

Президент напомнил, что решения, принятые в международных встречах, прежде всего касались авиационной коалиции.

— Мы делаем все, чтобы сократить время до результата, до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами. Понятно, что этот глобальный шаг позволит расширить наши оборонные возможности. Потому что только с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной. А с другой стороны, первый же украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять — будет слабее, будет становиться еще более изолированной, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это будет сигналом проигрыша российского террора.

— Мы подготовим всю необходимую базу, чтобы такой наш авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно. Наши воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием так результативно, как от нас даже не ожидали. С самолетами, я уверен, будет так же успешно, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что главным в вопросе самолетов является скорость тренировки украинских пилотов и поставки, то есть время, которое пройдет между решениями и реальной защитой неба Украины.

Что касается заседания Ставки верховного главнокомандующего, то на ней президент заслушал отчеты командующих, главкома, руководителя ГУР, которые рассказали о текущей ситуации на фронте и противодействии оккупантам в том, что Россия хочет сделать против Украины.

— Знаем, чем отвечать. В частности, это касается ракетной угрозы и постоянного террора дронами-камикадзе. Сейчас Россия все чаще прибегает к так называемым комбинированным ударам — разные типы ракет, разные типы дронов, — предостерег Владимир Зеленский.

Президент добавил, что действия Воздушных сил ВСУ и разведки помогают замедлить изменения тактики в отношении российского террора.

— Если взять, к примеру, только одно орудие российского террора — иранские Shahed, то на сегодня на счету наших воинов почти 900 этих сбитых дронов. В целом же против Украины было применено около 1160 Shahed. Большинство — сбиваем, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина постоянно ищет инструменты, чтобы сделать количество сбивания иранских дронов полным.

Президент добавил, что несмотря на то, что удары РФ иранскими дронами продолжаются постоянно, он обращается непосредственно к народу Ирана.

— Ко всем — к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать, — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что хоть Воздушные силы ВСУ и научились сбивать большинство иранских дронов-камикадзе, которые Тегеран передает Москве, но все же есть и попадания.

— Когда иранский дрон убивает беременную украинскую женщину вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш Shahed бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй Shahed, унося жизни уже тех, кто спасал жизни других… Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим, вашим оружием, — сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что иранцы от этой помощи России в актах террора получают только больше изоляции от мира и больше проблем.

Президент говорит, что для России мишенью является абсолютно все.

— Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами — тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории — не со злом, — сказал он.

Глава государства напомнил, что Россия начала эту войну ради порабощения, а сама Россия ведет политику агрессивной колонизации против соседней нации. Кроме того, сегодня РФ ворует украинских детей и уничтожает национальные сообщества, вместе с христианами и мусульманами.

Президент обратился к иранцам и сказал, что они могли бы жить совсем иначе, если бы их не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия.

— Ваши Shahed, которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории, — сказал он.

В конце обращения президент поблагодарил всех, кто спасает украинцев от российского террора.

Источник : Офис президента

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