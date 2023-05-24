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Все учебные заведения включат в систему охраны полиции — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Все учебные заведения Украины будут включены в систему охраны полиции.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания по завершению учебного года и подготовке к следующему.

— Заслушал информацию министра внутренних дел о создании среды безопасности в учебных заведениях. Подготовлены изменения в постановление о включении всех учебных заведений в систему охраны полиции, — заявил он.

Шмигаль подчеркнул, что министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти направлениях:

  • безопасность, в том числе строительство надежных укрытий;
  • максимум очного обучения там, где это возможно;
  • доступность, в том числе обеспечение школьными автобусами;
  • восстановление разрушенного;
  • продолжение реформы Новой украинской школы.

По данным Министерства образования и науки, на сегодня уже почти 75% школ обеспечены укрытиями, а также техникой, учебниками и автобусами.

— Правительство уже направило в местные бюджеты субвенцию в 1,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. Министерства и ОВА получили соответствующие задания и поручения. Наличие сооружений гражданской защиты позволит нам возобновить очное обучение и достичь лучшего качества образовательного процесса, — добавил Денис Шмыгаль.

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Фото: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль, Образование в Украине, Школа
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