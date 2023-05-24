Все учебные заведения включат в систему охраны полиции — Шмыгаль
Все учебные заведения Украины будут включены в систему охраны полиции.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания по завершению учебного года и подготовке к следующему.
— Заслушал информацию министра внутренних дел о создании среды безопасности в учебных заведениях. Подготовлены изменения в постановление о включении всех учебных заведений в систему охраны полиции, — заявил он.
Шмигаль подчеркнул, что министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти направлениях:
- безопасность, в том числе строительство надежных укрытий;
- максимум очного обучения там, где это возможно;
- доступность, в том числе обеспечение школьными автобусами;
- восстановление разрушенного;
- продолжение реформы Новой украинской школы.
По данным Министерства образования и науки, на сегодня уже почти 75% школ обеспечены укрытиями, а также техникой, учебниками и автобусами.
— Правительство уже направило в местные бюджеты субвенцию в 1,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. Министерства и ОВА получили соответствующие задания и поручения. Наличие сооружений гражданской защиты позволит нам возобновить очное обучение и достичь лучшего качества образовательного процесса, — добавил Денис Шмыгаль.
Фото: Денис Шмыгаль