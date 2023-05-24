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Валентина Чорна, редактор ленты

Используют опыт Холодной войны: США ускорили поставки помощи в Украину на 30%

США Україна
Фото: Getty Images

США ускорили поставки военной помощи в Украину на 30% с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Об этом заявил представитель 21-го командования оперативного обеспечения армии США, сообщает издание Defense One.

Он объяснил ускорение поставок увеличением опыта, отчетами о выполнении и улучшением способности прогнозировать операции.

Армия США заново изучает приемы времен Холодной войны для быстрого перемещения солдат и техники из Соединенных Штатов в Европу.

— США впервые начали отрабатывать навыки, необходимые для быстрой переброски войск и вооружений через Атлантику, в 2019 году, когда начали ежегодные учения Defender-Europe. Во время учений тысячи военных перебрасываются из США в Европу, что является отголоском военных учений Reforger, которые готовили силы НАТО к победе над советским вторжением в Западную Германию, — говорится в статье.

По данным издания, с начала большой войны поток вооружений в Украину “вырос в геометрической прогрессии”.

По состоянию на 21 мая США пообещали предоставить вооружение и оборудование на сумму $38 млрд. Большинство из этой помощи будет предоставлено со складов Соединенных Штатов.

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Война в Украине, Російська агресія, США
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