Используют опыт Холодной войны: США ускорили поставки помощи в Украину на 30%
США ускорили поставки военной помощи в Украину на 30% с начала полномасштабного вторжения войск РФ.
Об этом заявил представитель 21-го командования оперативного обеспечения армии США, сообщает издание Defense One.
Он объяснил ускорение поставок увеличением опыта, отчетами о выполнении и улучшением способности прогнозировать операции.
Армия США заново изучает приемы времен Холодной войны для быстрого перемещения солдат и техники из Соединенных Штатов в Европу.
— США впервые начали отрабатывать навыки, необходимые для быстрой переброски войск и вооружений через Атлантику, в 2019 году, когда начали ежегодные учения Defender-Europe. Во время учений тысячи военных перебрасываются из США в Европу, что является отголоском военных учений Reforger, которые готовили силы НАТО к победе над советским вторжением в Западную Германию, — говорится в статье.
По данным издания, с начала большой войны поток вооружений в Украину “вырос в геометрической прогрессии”.
По состоянию на 21 мая США пообещали предоставить вооружение и оборудование на сумму $38 млрд. Большинство из этой помощи будет предоставлено со складов Соединенных Штатов.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев