Взял подушку и нарисовал карту: на Одесчине мужчина хотел вплавь пересечь границу

На берегу реки Дунай военнослужащие Измаильского отряда задержали 42-летнего мужчину, который планировал пересечь государственный рубеж вплавь на надувной резиновой подушке.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в телефоне путешественника найдена фотография с чертежом маршрута движения в Румынию, который проходил через реку. Пограничникам житель Днепропетровской области объяснил, что маршрут прокладывал лично, при этом учитывал, где самая маленькая ширина и глубина Дуная.

За попытку незаконного пересечения государственной границы лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. Согласно постановлению суда, мужчина должен уплатить 3,4 тыс. грн штрафа.

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