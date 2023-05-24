ВСУ удается продвигаться вперед: Маляр о ситуации вокруг Бахмута
Российские войска пытаются усилиться на флангах в пригороде Бахмута Донецкой области.
Оккупанты постоянно обстреливают город из артиллерии, однако украинским войскам удается понемногу продвигаться вперед.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не означает, что враг ослабевает. Наоборот — враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы. Вместе с тем, нашим войскам удается понемногу продвигаться, — сообщила она.
По словам Маляр, сейчас в Бахмуте снизилось количество вражеских штурмовых действий, РФ осуществляет замену подразделений.
Украинские военные контролируют некоторую часть района Самолет в юго-западной части города.
Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что в Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку. Далее армии РФ грозит полуокружение и даже окружение.