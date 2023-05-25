Армия РФ за сутки сократилась на 500 оккупантов, 36 дронов и 20 артсистем

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 205 260 своих военных, из них 500 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери российских войск с 24.02.22 по 25.05.23:

танков — 3795 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7432 (+8) ед,

артиллерийских систем — 3359 (+20) ед,

РСЗО — 570 (+0) ед,

средств ПВО — 327 (+0) ед,

самолетов — 309 (+0) ед,

вертолетов — 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2907 (+36),

крылатых ракет — 1015 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6148 (+2) ед,

специальной техники — 444 (+4).

В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине с северного и южного направлений 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131. Все БПЛА были сбиты силами ПВО.

Источник : Генштаб ВСУ

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