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Армия РФ за сутки сократилась на 500 оккупантов, 36 дронов и 20 артсистем
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 205 260 своих военных, из них 500 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери российских войск с 24.02.22 по 25.05.23:
- танков — 3795 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7432 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3359 (+20) ед,
- РСЗО — 570 (+0) ед,
- средств ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2907 (+36),
- крылатых ракет — 1015 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6148 (+2) ед,
- специальной техники — 444 (+4).
В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине с северного и южного направлений 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131. Все БПЛА были сбиты силами ПВО.
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Источник: Генштаб ВСУ
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