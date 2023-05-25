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Армия РФ за сутки сократилась на 500 оккупантов, 36 дронов и 20 артсистем

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 205 260 своих военных, из них 500 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери российских войск с 24.02.22 по 25.05.23:

  • танков — 3795 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7432 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 3359 (+20) ед,
  • РСЗО — 570 (+0) ед,
  • средств ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+0) ед,
  • вертолетов — 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2907 (+36),
  • крылатых ракет — 1015 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6148 (+2) ед,
  • специальной техники — 444 (+4).

В ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине с северного и южного направлений 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131. Все БПЛА были сбиты силами ПВО.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, ВСУ
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