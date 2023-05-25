Бойцы Нацгвардии подбили два российских Су-25 — один уничтожен полностью
Бойцы Национальной гвардии 25 мая уничтожили один вражеский российский штурмовик Су-25 и поразили еще один такого же типа на Запорожском направлении.
Об этом Нацгвардия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
25 мая оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям Сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха. Там отметили, что в это время на боевом дежурстве был нацгвардеец с псевдонимом Запорожский мститель и его боевой побратим.
— Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям с ПЗРК. В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем Запорожский мститель, — сообщили в НГУ.
Отмечается, что второй вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку. В НГУ добавили, что тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма, а перед этим раздались глухие взрывы.
Как отметили в Нацгвардии, боец с псевдо Запорожский мститель в целом уже уничтожил семь вражеских самолетов.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш