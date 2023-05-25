Бойцы Нацгвардии подбили два российских Су-25 — один уничтожен полностью

Бойцы Национальной гвардии 25 мая уничтожили один вражеский российский штурмовик Су-25 и поразили еще один такого же типа на Запорожском направлении.

Об этом Нацгвардия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

25 мая оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям Сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха. Там отметили, что в это время на боевом дежурстве был нацгвардеец с псевдонимом Запорожский мститель и его боевой побратим.

— Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям с ПЗРК. В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем Запорожский мститель, — сообщили в НГУ.

Отмечается, что второй вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку. В НГУ добавили, что тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма, а перед этим раздались глухие взрывы.

Как отметили в Нацгвардии, боец с псевдо Запорожский мститель в целом уже уничтожил семь вражеских самолетов.

Источник : Нацгвардия

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