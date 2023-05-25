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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Это будет достаточно быстро: Клименко о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Ігор Клименко
Фото: МВД

Расследованием катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД, занимаются Офис генпрокурора и ГБР, когда будут результаты — сказать сложно, вероятно, “это будет достаточно быстро”.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

— Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований проводят это расследование, я надеюсь, что в ближайшее время они смогут поделиться результатами данного производства. С моей стороны было бы некорректно комментировать ход досудебного расследования, которое не относится к МВД, — подчеркнул он.

На этот раз Клименко не назвал конкретных дедлайнов относительно  обнародования результатов.

23 февраля глава МВД Игорь Клименко сообщил, что первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах будут через полтора месяца.

По состоянию на 3 марта следствие уже имело расшифровки черного ящика, который обнаружили на месте падения вертолета в Броварах.

Сейчас среди основных рассматривают три версии: человеческий фактор, техническая неисправность и внешнее вмешательство.

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Источник: РБК-Украина
Игорь Клименко, Бровары, Гелікоптер, Катастрофа, МВД
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