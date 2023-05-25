Это будет достаточно быстро: Клименко о расследовании авиакатастрофы в Броварах
Расследованием катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД, занимаются Офис генпрокурора и ГБР, когда будут результаты — сказать сложно, вероятно, “это будет достаточно быстро”.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.
— Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований проводят это расследование, я надеюсь, что в ближайшее время они смогут поделиться результатами данного производства. С моей стороны было бы некорректно комментировать ход досудебного расследования, которое не относится к МВД, — подчеркнул он.
На этот раз Клименко не назвал конкретных дедлайнов относительно обнародования результатов.
23 февраля глава МВД Игорь Клименко сообщил, что первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах будут через полтора месяца.
По состоянию на 3 марта следствие уже имело расшифровки черного ящика, который обнаружили на месте падения вертолета в Броварах.
Сейчас среди основных рассматривают три версии: человеческий фактор, техническая неисправность и внешнее вмешательство.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш