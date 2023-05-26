Нуланд о последствиях агрессии РФ: Путин ставит под угрозу свои войска, деньги и экономику

Если российский диктатор Владимир Путин не прекратит полномасштабную агрессию против Украины, он поставит под угрозу свою армию, активы и экономику РФ.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

Она выразила уверенность в том, что Украина победит в войне.

Нуланд напомнила, что украинская армия готовится к контрнаступлению, и Соединенные Штаты ей в этом помогают. По ее словам, совместная работа по подготовке контрнаступательной операции длится около пяти месяцев.

В связи с этим кремлевский диктатор должен понять, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

– Если он не выйдет из Украины – то поставит под угрозу все свои войска, все свои деньги и экономическую мощь страны. Украина, в конечном счете, победит и в любом случае будет частью европейской демократии, — подчеркнула Нуланд.

Она добавила, что все больше оккупантов будут возвращаться в РФ в цинковых гробах, а руководство Путина “внутри страны терпит поражение”.

Нуланд также проинформировала, что Соединенные Штаты помогают нашей стране построить безопасность и военную мощь так, чтобы это было сдерживающим фактором для РФ на будущее.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от июльского саммита НАТО, она заверила, что военный блок планирует “более четко” выразить поддержку Украины.

– Мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна-член НАТО, так и коллективно. Мы также сотрудничаем в сфере разведки, кибербезопасности, и украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной, — заявила Нуланд.

В апреле Виктория Нуланд отмечала, что США и союзники должны не просто помочь отразить полномасштабную агрессию РФ, чтобы Украина выжила, а обеспечить процветание нашей страны.

Источник: Киевский форум по безопасности

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