Оккупанты бьют по Бахмуту и тщетно пытаются наступать в сторону Ивановского – Генштаб
В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 28 боевых столкновений.
На Купянском направлении российские военные не оставляют попыток улучшить тактическое положение.
Накануне у оккупантов не увенчалось успехом наступление в районе Масютовки.
Авиаудар захватчики нанесли в районе Кисловки.
Под артиллерийским и минометным огнем находились Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении россияне привлекали авиацию для удара по району Дибровы, артиллерию – по Невскому и Белогоровке Луганской области, Торскому и Спорному Донецкой области.
На Бахмутском направлении накануне враг провалил наступление в сторону Ивановского.
Авиаудар был нанесен по району Белой Горы.
Под вражеские обстрелы попали также Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении у оккупантов не удалось наступление в сторону населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.
Из авиации россияне били около Новокалинового, Степного и Авдеевки, из артиллерии – по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Першотравневое и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.
В то же время враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово.
Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР
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