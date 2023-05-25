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Украина
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Проведет 10 лет за решеткой: житель Полтавщины “сливал” врагу позиции ВСУ в Мариуполе

СБУ
Фото: Depositphotos

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы вражескому информатору, который “сливал” позиции защитников Мариуполя.

Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины.

— В общении со своими знакомыми из Мариуполя он “в темную” собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения. Полученные сведения передавал через Facebook так называемой уполномоченной по правам человека ДНР, которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области, — сообщили в СБУ.

Затем “омбудсмен” переправляла разведданные командованию российских войск на восточном фронте.

Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в марте прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий на территории Полтавщины.

По результатам следственных действий, также были обнаружены посты с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации);
  • ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).
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Источник: СБУ
Война в Украине, Мариуполь, Полтавская область, СБУ
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