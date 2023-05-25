Российские повстанцы действуют самостоятельно, их операции будут более масштабными — ГУР

Конфликты в России становятся масштабнее, поэтому можно ожидать продолжения событий, похожих на операцию в Белгородской области.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион свобода России действуют самостоятельно, Украина не причастна к операции.

— РДК и Легион Свобода России уже делали соответствующие заявления. Это граждане РФ и на территории своей родины, которая называется сейчас Российская Федерация, они действуют самостоятельно в соответствии с собственными целями, политическими планами и манифестами. Украина конечно наблюдает за этими событиями, — сказал он.

По словам Юсова, события в Белгородской области демонстрируют, насколько шаткой является конструкция режима российского диктатора Владимира Путина, а люди, которые способны с оружием в руках защищать население от режима Кремля, имеют сильную поддержку на территории РФ, в частности среди местных.

— Эти конфликты в России становятся более масштабными, думаю, что можно ожидать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о создании буферной зоны внутри России можно только поддержать, она будет полезной для Украины, — подчеркнул он.

22 мая подразделения РДК и ЛСР вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области.

В результате действий российских подразделений, которые настроены враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов и “освобождены населенные пункты Козинка и Гора-Подол”. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон.

Источник: телемарафон

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