Российские повстанцы действуют самостоятельно, их операции будут более масштабными — ГУР
Конфликты в России становятся масштабнее, поэтому можно ожидать продолжения событий, похожих на операцию в Белгородской области.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он отметил, что Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион свобода России действуют самостоятельно, Украина не причастна к операции.
— РДК и Легион Свобода России уже делали соответствующие заявления. Это граждане РФ и на территории своей родины, которая называется сейчас Российская Федерация, они действуют самостоятельно в соответствии с собственными целями, политическими планами и манифестами. Украина конечно наблюдает за этими событиями, — сказал он.
По словам Юсова, события в Белгородской области демонстрируют, насколько шаткой является конструкция режима российского диктатора Владимира Путина, а люди, которые способны с оружием в руках защищать население от режима Кремля, имеют сильную поддержку на территории РФ, в частности среди местных.
— Эти конфликты в России становятся более масштабными, думаю, что можно ожидать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о создании буферной зоны внутри России можно только поддержать, она будет полезной для Украины, — подчеркнул он.
22 мая подразделения РДК и ЛСР вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области.
В результате действий российских подразделений, которые настроены враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов и “освобождены населенные пункты Козинка и Гора-Подол”. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон.
Источник: телемарафон
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш